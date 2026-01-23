Il Milan si prepara alla sfida contro la Roma, in programma domenica alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Dopo il rientro di Saelemaekers, la squadra di Allegri valuta ancora le scelte di formazione tra De Winter, Pavlovic e Ricci. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con i rossoneri che cercano di consolidare la propria posizione in classifica.

Il Milan entra nell’antivigilia del big match di domenica sera contro la Roma, in programma alle 20.45 allo Stadio Olimpico, con una certezza e due dubbi ancora aperti. La certezza riguarda Alexis Saelemaekers, tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo e avviato verso la convocazione. I dubbi, invece, toccano difesa e centrocampo e accompagneranno Massimiliano Allegri fino alla rifinitura. Il Milan si prepara a una trasferta ad alta intensità contro la squadra guidata da Gian Piero Gasperini, con la sensazione di avere oggi più soluzioni reali rispetto a qualche settimana fa. Difesa: fiducia a De Winter o rientro di Pavlovic. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Saelemaekers rientra: Allegri tra De Winter-Pavlovic e Ricci in corsa

Roma-Milan, le ultime su Pavlovic, Saelemaekers e non solo. Allegri ha un dubbioEcco le ultime aggiornamenti su Roma-Milan, con focus su Pavlovic, Saelemaekers e altre situazioni.

Pavlovic prima di Milan-Verona: “Gabbia è un leader, ma oggi con De Winter …”Strahinja Pavlovic ha commentato prima di Milan-Verona, in vista della 17ª giornata di Serie A 2025-2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Roma-Milan, le scelte di Allegri: Saelemaekers spera nel recupero lampo. Rientrano Pavlovic e Modric; Falcone prende tutto, poi Füllkrug entra e segna: il Milan batte il Lecce e va a -3 dall'Inter; Milan, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata | DAZN News IT; Le probabili formazioni di Milan-Lecce (Serie A).

Milan, Saelemaekers è tornato in gruppo. Allegri prova il recupero per la RomaMilan in campo questa mattina a Milanello in vista della super sfida contro la Roma in campionato, gara in programma domenica alle 20.45 allo Stadio Olimpico.. tuttomercatoweb.com

Saelemaekers recupera in tempo per la partita contro la Roma, Allegri decide se giocaAlexis Saelemaekers e la sua rapidità di recupero: come il Milan gestisce le scelte per la sfida contro la Roma, tra prudenza e voglia di campo. Alexis Saelemaekers si sta dimostrando uno dei giocator ... notiziemilan.it

Saelemaekers verso la presenza in Roma-Milan... Questa mattina, la squadra di Allegri ha svolto una seduta a Milanello, con il ritorno di Saelemaekers in gruppo. Il belga, ex giallorosso, proverà a recuperare in vista della sfida di domenica alle 20:45 allo - facebook.com facebook

#Milan, sospiro di sollievo per #Allegri: #Saelemaekers si allena in gruppo dopo l'infortunio muscolare subito contro il Lecce x.com