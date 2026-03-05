Il Milan guarda al futuro | nel mirino c’è Isaac Barfo | ESCLUSIVO

Il Milan sta valutando l'acquisto di Isaac Barfo, giovane talento ghanese. La società rossonera ha mostrato un forte interesse per il calciatore durante le ultime settimane, secondo quanto appreso in esclusiva. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma il club ha già iniziato a monitorare da vicino le prestazioni del giocatore. Nessun dettaglio sui tempi o sulla possibile cifra dell'operazione.

Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, il Milan si è iscritto alla corsa per il cartellino di Isaac Barfo, uno dei migliori talenti generazionali in circolazione. Parliamo non a caso del capitano della Nazionale ghanese U15 e U16, uno su cui hanno messo gli occhi tanti altri grandi club. Barfo è un centrocampista difensivo con prospettive di crescita enormi. Oltre al Milan, il classe 2010 africano della Awudu Issaka Academy ha attirato l'interesse di società che da sempre investono molto sui talenti anche extraeuropei, vale a dire Borussia Dortmund e Ajax. La concorrenza è seria e importante, ma il Milan è pronto a sfidarla.

