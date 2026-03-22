Il noto giornalista Carlo Pellegatti, sul suo profilo Instagram, ha commentato le parole del proprietario del Milan Gerry Cardinale al Financial Times. In particolare, si è voluto soffermare sulle parole in cui si 'paragona' a Silvio Berlusconi. Ecco, di seguito, le sue parole. "Gerry Cardinale in un’intervista rilasciata a Milanello ad un collega straniero del Financial Times, alla vigilia del Derby, dice fra l’altro: “Tutti mi guardano e danno per scontato che io sia il presidente, il nuovo Silvio Berlusconi”. Ecco, lo tranquillizziamo, nessuno ha mai pensato che lui possa essere il nuovo Silvio Berlusconi perché di Silvio Berlusconi ne abbiamo avuto solo uno, e uno come lui non lo avremo più. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: “Tranquillizziamo Cardinale, nessuno ha mai pensato che lui possa essere come Berlusconi”

Articoli correlati

Milan, Comvest il possibile finanziatore di Cardinale. Pellegatti: “Mi dicono che sia …”Tobia De Stefano, giornalista del quotidiano La Verità è stato ospite di Carlo Pellegatti parlando del futuro societario del Milan: "Secondo quello...

Galliani: “Berlusconi-Milan. un atto d’amore. Senza di lui non avremmo mai vinto 29 trofei in 31 anni”Il 20 febbraio 1986 il Milan passava da Giussy Farina a Silvio Berlusconi e il 'Corriere della Sera' ha intervistato Adriano Galliani, storico...

Altri aggiornamenti su Tranquillizziamo Cardinale

Argomenti discussi: Pellegatti: Si tranquillizzi Cardinale, nessuno pensa che sia lui il nuovo Berlusconi.

Pellegatti: Si tranquillizzi Cardinale, nessuno pensa che sia lui il nuovo BerlusconiCarlo Pellegatti, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, commenta così le ultime dichiarazioni di Gerry Cardinale (clicca qui): Gerry Cardinale in ... milannews.it

Cardinale: Pensano che sia il nuovo Berlusconi. La reazione polemica di Zazzaroni e PellegattiDa quasi quattro anni Gerry Cardinale è il proprietario del Milan insieme al fondo RedBird. Ma l'imprenditore statunitense non è mai entrato nel cuore dei tifosi rossoneri che gli hanno contestato di ... msn.com