Milan Comvest il possibile finanziatore di Cardinale Pellegatti | Mi dicono che sia …

Il giornalista Carlo Pellegatti, insieme a Tobia De Stefano, ha commentato il possibile coinvolgimento di Comvest come finanziatore del Milan, con particolare attenzione alle voci su Cardinale. Pellegatti ha condiviso alcune indiscrezioni, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione societaria del club. La discussione si inserisce in un contesto di attenzione crescente sulle strategie finanziarie e le eventuali novità di mercato del Milan.

Tobia De Stefano, giornalista del quotidiano La Verità è stato ospite di Carlo Pellegatti parlando del futuro societario del Milan: "Secondo quello che a me risulta saremmo in una situazione dove potrebbe sbloccarsi questo finanziamento e a breve, forse anche a brevissimo, c'è la possibilità che Cardinale abbia trovato un finanziatore, quindi che entra al posto di Elliot, restituendo quanto Elliot ha prestato all'epoca e questo chiaramente a cascata potrebbe provocare dei cambiamenti all'interno della governance, del CDA del Milan e a quanto a me risulta, ci sono dei ragionamenti abbastanza concreti anche su cambiamenti al vertice. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il giornalista Carlo Pellegatti ha discusso con Tobia De Stefano del futuro societario del Milan, annunciando che il nuovo finanziatore sarà Comvest. Secondo fonti, l’accordo sarebbe già stato definito. Questa novità rappresenta un passo importante per il club, che si avvia a una nuova fase di gestione finanziaria. Restano da attendere eventuali comunicazioni ufficiali per confermare i dettagli di questa operazione.

Vi confermo la linea che vi avevo dato ad inizio anno: qualcosa sta cambiando all'interno del mondo Milan e Cardinale sta cercando di ripagare il debito ad Elliott. Cardinale è alla ricerca di finanziatori e tra i finanziatori vi confermo il nome di Comvest @Matte x.com

