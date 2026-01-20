Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica | Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa più lui di me su questo aspetto vince sempre lui Mercato? Io ho accettato questa Juventus

Nella conferenza stampa pre Juventus-Benfica, Luciano Spalletti ha commentato il rapporto con Mourinho, sottolineando che spesso prevale lui nelle discussioni iniziali. Ha inoltre parlato del suo ruolo alla Juventus, affermando di aver accettato questa sfida. Il tecnico ha anche fatto riferimento a momenti passati, evidenziando la sua esperienza e determinazione in vista del match di Champions League in programma all’Allianz Stadium.

