magic mike rossonero per sempre maignan firma ingaggio raddoppiato

Maignan ha firmato il rinnovo con il Milan, dopo settimane di trattative. L'estremo difensore rossonero ha deciso di raddoppiare il suo ingaggio, mettendo fine alle incertezze. La firma arriva dopo il celebre “show“ dell’Olimpico, segnando un passo importante per il futuro del giocatore e del club.

Dallo “show“ dell’Olimpico alla firma di un rinnovo atteso ma che fino a pochi mesi fa non era per nulla scontato. Il conto alla rovescia è partito, già dopo la trasferta di Bologna (martedì 3 febbraio) da Casa Milan potrebbe arrivare la “fumata bianca“ e di conseguenza l’annuncio del rinnovo di Mike Maignan fino al 2031, con stipendio raddoppiato al numero uno rossonero. Negli ultimi giorni l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il ds Igli Tare hanno risolto anche il nodo delle commissioni con Jonathan Kebe, l’agente del francese: saranno certamente inferiori ai 10 milioni di euro. Con il giocatore, invece, accordo di 5 anni a 5,5 milioni di euro a stagione, ai quali potrebbero aggiungersi 1,5 milioni di bonus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Milan lavora per il rinnovo di Mike Maignan, il portiere francese classe 1995, il cui contratto scade il 30 giugno 2026.

