Il Milan ha confermato ufficialmente il rinnovo di Mike Maignan. Il portiere francese resterà in rossonero fino al 2031, assicurando la sua presenza tra i pali per altri otto anni. La società ha comunicato la firma del nuovo contratto, che garantisce stabilità e continuità alla squadra.

Il Milan ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Mike Maignan, che resterà in rossonero fino al 30 giugno 2031. Una scelta che conferma la centralità del portiere francese nel progetto tecnico del club e rafforza un legame diventato sempre più solido negli anni.???????????????: Mike is here to stay? — AC Milan (@acmilan) January 31, 2026 Arrivato a Milano nell’estate del 2021, Maignan si è imposto fin da subito come uno dei punti di riferimento dello spogliatoio, distinguendosi per leadership, affidabilità e spirito di sacrificio. Qualità che lo hanno portato a diventare Capitano del Milan e una figura centrale all’interno della squadra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milan, ufficiale il rinnovo di Mike Maignan fino al 2031

Approfondimenti su Milan Maignan

Il Milan ha ufficializzato il rinnovo di Mike Maignan, che resterà in rossonero fino al giugno del 2031.

Il portiere francese Mike Maignan ha firmato il rinnovo di contratto con il Milan fino al 2031.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

UFFICIALE: Mike Maignan rinnova con il Milan fino al 2031

Ultime notizie su Milan Maignan

Argomenti discussi: È fatta, Maignan e Milan insieme fino al 2031. Ormai mancano solo firma e annuncio; Pulisic-Milan, appuntamento fissato per il rinnovo: il Milan imbastirà un'operazione alla Leao; Le 5 verità di Roma-Milan 1-1: Gasp punta la Champions, Maignan da MVP; Ufficiale: il Milan prolunga il contratto di Stefano Pioli.

Milan, ufficiale il rinnovo di Mike Maignan fino al 2031Il Milan ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Mike Maignan, che resterà in rossonero fino al 30 giugno 2031. Una scelta che conferma la ... lapresse.it

Milan, ufficiale il rinnovo di Maignan: contratto fino al 2031|? ?$u001b0u001a?? (b?u0006Ju0001bP (? (?u0010?u0006u0001u0006??$H6h? ???@?u0012?h`????A?DR,u0012??LBu0013f?!u000f?HT?@?u000fu001fu0011?C?u000f?u000fu0011u0001?f%?u0001?u0001Jh2?u0010?Pu001etB?$$?D ... corrieredellosport.it

UFFICIALE - Milan-Maignan avanti insieme: il portiere ha rinnovato fino al 2031 Mike Maignan è arrivato a Casa Milan nel pomeriggio di oggi e ha firmato il suo nuovo contratto con i rossoneri. Poco prima, alla porta si era presentato il suo agente Jonat - facebook.com facebook

Ufficiale: Mike #Maignan rinnova il contratto con il #Milan x.com