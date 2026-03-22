Nel pomeriggio di oggi, il Milan Futuro ha pareggiato 2-2 contro la Nuova Sondrio allenata dall'ex portiere rossonero Marco Amelia. Per i rossoneri buona prestazione, ma risultato beffardo vista la mole di gioco creata e non sfruttata. Nel post-partita, il tecnico rossonero Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match e sulla crescita della squadra. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. "Abbiamo fatto una buona partita, considerando che oggi avevamo tanti tanti problemi e defezioni anche dell'ultimo momento. Poco importa perché la squadra ha fatto una buonissima partita. Avremmo meritato la vittoria, anche larga.... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, Oddo commenta: “Avremmo meritato la vittoria. A noi importa la crescita dei ragazzi”

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MP – Milan Futuro, Oddo: «Avremmo meritato una larga vittoria. La classifica non conta, mi interessa la crescita di questi ragazzi» x.com