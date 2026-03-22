Milan Futuro Oddo commenta | Avremmo meritato la vittoria A noi importa la crescita dei ragazzi

Da pianetamilan.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, il Milan Futuro ha pareggiato 2-2 contro la Nuova Sondrio allenata dall'ex portiere rossonero Marco Amelia. Per i rossoneri buona prestazione, ma risultato beffardo vista la mole di gioco creata e non sfruttata. Nel post-partita, il tecnico rossonero Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match e sulla crescita della squadra. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. "Abbiamo fatto una buona partita, considerando che oggi avevamo tanti tanti problemi e defezioni anche dell'ultimo momento. Poco importa perché la squadra ha fatto una buonissima partita. Avremmo meritato la vittoria, anche larga.... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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