Milan Futuro Oddo | Abbiamo saputo contrastare la fisicità Contento dei ragazzi

Dopo la partita tra Oltrepò e Milan Futuro, l’allenatore del Milan Futuro ha commentato la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando come siano riusciti a gestire la fisicità degli avversari. Ha espresso soddisfazione per l’impegno della squadra e ha evidenziato che i ragazzi hanno saputo affrontare gli aspetti più duri del match. Le sue parole sono state rilasciate al termine della sfida.

Al termine della sfida Oltrepò e Milan Futuro, l'allenatore rossonero Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole L'allenatore del Milan Futuro Massimo Oddo ha voluto spendere alcune parole sulla prestazione dei suoi ragazzi al termine di Oltrepò-Milan Futuro, gara vinta dai rossoneri per 1-0. Le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro, Oddo: “Abbiamo saputo contrastare la fisicità. Contento dei ragazzi” Articoli correlati Milan Futuro, Oddo: “Abbiamo affrontato la squadra più forte. Contento dei ragazzi”Al termine di Milan Futuro-Folgore Caratese, l'allenatore dei rossoneri Massimo Oddo ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni. Milan Futuro, Oddo: “Contento dei ragazzi. Nel primo tempo partita equilibrata ma…”Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha voluto rilasciare alcune parole ai microfoni del club rossonero dopo il pareggio per 1-1 contro la... Una selezione di notizie su Milan Futuro Temi più discussi: OLTREPÒ-MILAN FUTURO: MATCH PREVIEW; Serie D, nessuna partita per il Milan Futuro in questo weekend: ecco il motivo; Conferenza stampa Allegri pre Milan Inter: Riaprire la corsa Scudetto? Nel calcio non si sa mai. Il mio futuro? Sto bene qui, ma…. Milan Futuro, Oddo dopo la vittoria sull'Oltrepò: Siamo stati bravi e concreti, successo voluto fortementeA margine della vittoria del Milan Futuro contro l'Oltrepò, il tecnico rossonero Massimo Oddo è intervenuto così al termine della partita. Di seguito le sue ... milannews.it Il Milan Futuro vince in trasferta: primo gol rossonero per Jacopo SardoIl Milan Futuro ha bagnato la sua domenica con una vittoria importante in trasferta: i rossoneri hanno vinto di misura in casa dell'Oltrepò BFC con un gol arrivato a circa ... milannews.it Milan Futuro, Sardo regala i tre punti a Oddo in casa dell’Oltrepò #milanpress x.com Serie D, Oltrepò-Milan Futuro: le formazioni ufficiali del match facebook