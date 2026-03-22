Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Nuova Sondrio, gara valida per la 28^ giornata della Serie D 202526. I rossoneri di Massimo Oddo hanno pareggiato 2-2. In gol per i rossoneri Chaka Traorè e Geroli. Pareggio che sa di grande beffa per i rossoneri che giocano molto meglio, ma prendono gol negli unici due tiri pericolosi degli ospiti. Ecco, qui di seguito, il resoconto del match disputato al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno. Il Milan Futuro parte subito forte con un'occasione da calcio piazzato. Chaka Traorè, al 3', va vicino al gol su punizione dal limite dell'aria. Al 7' i rossoneri passano in vantaggio con il rigore perfetto di Chaka Traorè, dopo il netto tocco di mano degli ospiti su tiro di Sala. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro-Nuova Sondrio finisce 2-2: pareggio beffardo. Due gol subiti su due disattenzioni

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Il #MilanFuturo di Massimo #Oddo pareggia 2-2 contro la Nuova Sondrio. Per quello che si è visto il risultato non è meritato, ma i rossoneri si portano a casa la buona prestazione e la proposta di gioco molto positiva. Trovi il nostro commento alla gara qui sotto facebook

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