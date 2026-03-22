Domani alle 14:30, a Solbiate Arno, il Milan Futuro di Oddo affronterà la Nuova Sondrio in una partita valida per il campionato. La squadra di casa cerca punti fondamentali per la classifica, mentre gli ospiti vogliono consolidare la propria posizione. Entrambe le formazioni sono pronte a scendere in campo, con i giocatori che hanno svolto il consueto allenamento preparatorio.

Domani pomeriggio torna in campo il Milan Futuro allenato da Massimo Oddo. Ecco, di seguito, la Match Preview della gara contro la Nuova Sondrio, 28^ giornata di Serie D. (fonte: acmilan.com) "Per vincere e per non smettere di convincere. Milan Futuro aspetta e affronta la Nuova Sondrio nella 28ª giornata di Serie D, in programma domenica 22 marzo alle 14.30 allo stadio Chinetti di Solbiate Arno. È quasi un testacoda del campionato, comunque poco decifrabile e da giocare con attenzione. Ecco la Match Preview. I rossoneri di Mister Oddo stanno vivendo un periodo brillante, sia per condizione che per rendimento. Dallo stop col Ciserano Bergamo... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro-Nuova Sondrio domani in campo: ecco tutto quello che c’è da sapere

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Milan Futuro Milan Futuro-Nuova Sondrio Domenica 22/03 14:30 Stadio Felice Chinetti – Solbiate Arno Milan Femminile Milan-Como Women Domenica 22/03 18:00 Velodromo Attilio Pavesi – Fiorenzuola d’Arda #MilanFuturo #FollowT x.com

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