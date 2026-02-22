Milan-Parma di Serie A 0-0 in diretta | occasione per i rossoneri | LIVE PM

Il pareggio tra Milan e Parma, con il punteggio di 0-0, deriva dalla grande attenzione difensiva di entrambe le squadre. I rossoneri hanno cercato di imporre il ritmo, ma hanno trovato un avversario compatto e organizzato. Durante la partita, il portiere del Parma ha parato un rigore nel primo tempo, mantenendo il risultato invariato. La partita si è giocata davanti a circa 60.000 spettatori entusiasti allo stadio.