Nel giorno dopo Milan-Torino, diversi quotidiani e siti sportivi hanno parlato del club rossonero. Dall'incontro tra Tare, Furlani e Allegri per pianificare la stagione 20262027 alle numerose indiscrezioni di calciomercato. Sotto la lente d'ingrandimento anche i risultati del Milan Futuro, impegnato questo pomeriggio contro Nuova Sondrio nella 26ª giornata del campionato di Serie D. Vediamo, nelle prossime schede, tutte le Top News raccolte dalla redazione di Pianeta Milan nella giornata di oggi, domenica 22 marzo 2026. PROSSIMA SCHEDA Nel pomeriggio, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno, è andata in scena la sfida tra Milan Futuro e Nuova Sondrio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, al via la pianificazione per la prossima stagione. Sfuma il colpo dal Barcellona? Il futuro di Kessié

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