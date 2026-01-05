Ultimissime Inter LIVE | sfuma il colpo Cancelo Il Barcellona ad un passo dal terzino portoghese
Resta aggiornato sulle ultime novità dell'Inter con le notizie in tempo reale. Oggi si parla della possibile cessione di Cancelo e dell'imminente accordo tra il Barcellona e il terzino portoghese. Qui troverai le informazioni più recenti e accurate sulla situazione di mercato e sulle strategie della squadra nerazzurra.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 5 GENNAIO. Mercato Inter, il Barcellona è ad un passo da Joao Cancelo. L’annuncio di Di Marzio. Mercato Inter, il Barcellona è ad un passo da Joao Cancelo. Segui le ultimissime sui nerazzurri sul calciomercato Calciomercato Inter, ore decisive per Cancelo! L’accordo vicino con l’Al Hilal per il trasferimento del terzino portoghese: ecco cosa manca. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Cancelo Juve, la strategia di Marotta per anticipare i bianconeri e il Barcellona. Ultimissime sul futuro del portoghese
Leggi anche: Mercato Inter, il Barcellona è ad un passo da Joao Cancelo. L’annuncio di Di Marzio
Mercato Inter, sfuma un obiettivo per la difesa? Il presidente chiude alla cessione.
Calciomercato live:Svilar rinnova con la Roma, Immobile ufficiale al Bologna, Paredes torna a casa, Theo-Milan saluti e polemica. Per l'Inter sfuma Asensio - La firma è arrivata questa mattina e il club ha pubblicato il comunicato sul sito: «L’AS Roma è lieta di annunciare che Mile Svilar ha rinnovato il ... leggo.it
Inter, per Palacios sfuma anche il Santos: è il quarto rifiuto dell'estate. E ora può restare - Sembrava tutto fatto, ma all’ultimo momento è arrivato un nuovo dietrofront: Tomas Palacios non lascerà l’Inter per il Santos. tuttomercatoweb.com
Primavera, Verona-Inter 3-3 risultato finale: gara pazza, vittoria sfumata all’ultimo - Sedicesima giornata di campionato per i nerazzurri di Carbone: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ... msn.com
È online una nuova puntata di Inter Zone! L'analisi di Inter-Bologna 3-1, le ultimissime su Joao Cancelo, Frattesi, il mercato e non solo Con @polimanti_lore, @fllauu e @RaffaeleAmato14 VIDEO QUI: x.com
Ultimissime Calciomercato Inter | Trattative | Ultim'ora - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.