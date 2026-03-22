mike cerca di sedurre la pm con ogni genere di galanterie

I mma Tataranni non sopporta più il suo capo Galliano e soprattutto il fatto di prendere ordini da qualcuno. Come fare? Nella terza puntata della serie tratta dai romanzi di Mariolina Venezia (stasera su Rai 1 alle 21.30), la PM riprende a studiare per diventare procuratore. Imma ha tutte le carte in regola per riuscirci. Imma Tataranni 5: la clip X Leggi anche › Cosa succede nella seconda puntata di “Imma Tataranni 5”: tempo di divorzio definitivo? Mentre torna sui libri, Imma Tataranni deve indagare sul caso di un uomo caduto da un dirupo nel Parco Paradiso, un luogo dove si fa arte contemporanea. Tre mesi prima era morta anche la figlia della vittima, Gloria, di 24 anni, e sul caso aveva indagato Galliano ai tempi procuratore a Potenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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