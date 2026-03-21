La Forza di una Donna anticipazioni dal 22 al 28 marzo 2026 | ?irin cerca di sedurre Arif

© US Mediaset Nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna un nuovo obiettivo alimenta le giornate della folle?irin Sarikadi. La ragazza è infatti disposta a tutto per sedurre Arif Kara, l’ex fidanzato della sorellastra Bahar. Proprio per questo dà il via ad un altro dei suoi diabolici piani appena l’uomo la respinge. Maggiori info nelle trame che seguono. Nei prossimi giorni, la dizi è in onda su Canale 5 la domenica alle 15.15, dal lunedì al venerdì alle 16.15 e il sabato alle 15.30. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. Ecco le anticipazioni. La Forza di una Donna, anticipazioni da domenica 22 a sabato 28 marzo 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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