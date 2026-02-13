Francesca Pascale dopo la lite con i pro Pal | Sola contro 40 Ho ricevuto insulti di ogni genere

Francesca Pascale ha raccontato di essere rimasta sola contro quaranta persone durante un acceso scontro con alcuni manifestanti pro Palestina al Carnevale di Viareggio, dove ha ricevuto insulti di ogni tipo. La donna ha spiegato di aver cercato di parlare con loro, ma è stata circondata da un gruppo molto più grande e rumoroso. Un testimone ha riferito che l’episodio si è acceso rapidamente, creando tensione tra i presenti.

Viareggio, 13 febbraio 2026 – Non si placano le polemiche su Francesca Pascale e il diverbio con un gruppo di manifestanti pro Palestina al Carnevale di Viareggio. In un video su Instagram, l'attivista e imprenditrice, nota ai molti per essere stata la storica compagna di Silvio Berlusconi, ha tenuto a precisare quello che è accaduto nel pomeriggio di ieri, durante la sfilata del Giovedì Grasso. Francesca Pascale dopo la lite con i manifestanti pro Pal: "Ho ricevuto insulti di ogni genere" "Insulti di ogni genere, mi hanno chiamata 'cortigiana di Berlusconi'". "Ieri a Viareggio è successa una cosa che merita di essere raccontata per come è andata – inizia Pascale –.