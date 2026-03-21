Matteo Berrettini ha superato Bublik in due set e si è qualificato per il terzo turno del Miami Open 2026. La partita si è conclusa con una vittoria netta del tennista italiano, che ha mostrato solidità e determinazione sul campo. La sfida si è svolta in condizioni favorevoli, con Berrettini che ha dominato il match dall’inizio alla fine.

Matteo Berrettini conquista il terzo turno del Masters 1000 di Miami con una prestazione solida e convincente. L’azzurro ha superato al secondo round il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 10 del tabellone, imponendosi in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 28 minuti. Per il tennista romano si tratta di un successo importante, arrivato contro un avversario di livello e gestito con grande concretezza. Berrettini ha saputo mantenere il controllo del match, senza concedere spazio al gioco imprevedibile di Bublik e chiudendo l’incontro in due set, con autorità e continuità. La vittoria gli permette di proseguire il proprio cammino nel torneo americano, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione sul cemento, e rappresenta un segnale positivo anche sul piano del rendimento. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Miami Open 2026, Berrettini vola al terzo turno: battuto Bublik in due set

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