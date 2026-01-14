Australian Open 2026 Alcaraz e Sinner unici favoriti Tanti candidati a ‘terzo incomodo’ ma chi è credibile?

L’attesa per gli Australian Open 2026 si intensifica, con Alcaraz e Sinner considerati i principali favoriti nel tabellone maschile. Mentre numerosi altri atleti competono per il ruolo di ‘terzo incomodo’, la loro credibilità rimane da verificare. La possibile quarta finale Slam tra i due giovani talenti italiani e lo spagnolo rappresenta uno degli eventi più attesi del torneo.

Cresce sempre di più l'attesa per gli Australian Open 2026 e nel tabellone maschile tutto sembra portare alla quarta finale Slam consecutiva tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Il numero uno e due del mondo hanno costruito un solco che sembra quasi incolmabile dal resto del mondo e sono per distacco i favoriti per la vittoria finale. Non mancano, però, i candidati al ruolo di 'terzo incomodo', ma la sensazione è quella che davvero nessuno di loro possa veramente avvicinarsi allo spagnolo e all'italiano. La classifica parla chiaro e il primo rivale di Sinner e Alcaraz dovrebbe essere Alexander Zverev, ma il tedesco ha davvero un rapporto negativo con gli Slam, visto che in carriera non è ancora riuscito a vincerne uno.

