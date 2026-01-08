Mia sorella mi ha svegliato a mi ha detto che gli americani avevano arrestato Maduro Nel letto c’era la mia nipotina l’ho baciata In Venezuela ci sono mia madre e mio fratello | così Aida Yespica

Aida Yespica ha raccontato di essere stata svegliata dalla sorella, che le ha comunicato dell’arresto di Maduro da parte degli Stati Uniti. In quel momento, nel letto c’era anche la sua nipotina. La presenza della famiglia in Venezuela, tra madre e fratello, sottolinea i legami e le preoccupazioni legate alla situazione politica nel paese.

“Mia sorella mi ha svegliato e mi ha detto che gli americani avevano arrestato Maduro. Nel letto, vicino a me, c’era la mia nipotina. L’ho baciata, poi mi sono alzata e ho abbracciato mia sorella”, racconta Aida Yespica a “ Il Giornale “. La showgirl venezuelana, arrivata in Italia quando aveva 17 anni, parla della cattura del presidente del suo Paese, Nicolás Maduro, ora detenuto a New York, dopo un raid a Caracas da parte degli Usa. In Venezuela vivono ancora sua madre e qualche fratello: “Gli altri fratelli sono scappati in Ecuador perché in Venezuela c’era troppa violenza. L’opposizione organizzava delle manifestazioni contro Maduro e il governo, e i maduristi le attaccavano, armati, e sparavano e uccidevano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

