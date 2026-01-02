Stadio Braglia al via studio di fattibilità per il restyling dell' illuminazione

Il Comune di Modena ha avviato uno studio di fattibilità per il restyling dell’impianto di illuminazione dello stadio Alberto Braglia. L’obiettivo è migliorare l’efficienza energetica e la qualità dell’illuminazione, affidando a professionisti il compito di elaborare un progetto esecutivo. I risultati consentiranno di procedere con la gara d’appalto per i lavori di relamping, assicurando un intervento conforme alle esigenze tecniche e normative.

Il Comune di Modena attuerà il relamping allo stadio Alberto Braglia. L'Amministrazione comunale ha affidato, infatti, lo studio di fattibilità e la progettazione esecutiva a dei professionisti che consegneranno un approfondimento tecnico utile a indire la gara e affidare i lavori per la.

