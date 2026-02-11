Rfi ha dato il via libera allo studio di fattibilità di una metropolitana di superficie che collegherà Pesaro, Fano, Fossombrone, Urbino e Vallefoglia. Il progetto si inserisce in un quadro di investimenti per migliorare i collegamenti e rendere più sostenibile la mobilità nel territorio. Il sindaco Ucchielli spinge per portare avanti questa idea, in un momento in cui anche il finanziamento da 11 milioni di euro per il bus elettrico conferma l’impegno della regione Marche.

Un altro tassello nella direzione della mobilità sostenibile nel comune di Vallefoglia. Dopo la conferma arrivata qualche settimana fa da parte della regione Marche in merito al finanziamento di 11 milioni di euro per la realizzazione del bus rapido elettrico per il collegamento in 20 minuti tra Vallefoglia e Pesaro, il sindaco Palmiro Ucchielli continua a sostenere anche l’avanzamento dello studio di fattibilità per la realizzazione di una metropolitana di superficie in grado di collegare Pesaro–Fano–Fossombrone–Urbino–Vallefoglia. Nel corso del 2025 Rfi ha effettuato studi di alternative progettuali finalizzate alla riattivazione ad uso commerciale e all’elettrificazione delle tratte Pergola–Fano–Urbino, nonché alla valorizzazione della tratta Fabriano–Pergola per finalità turistiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Metropolitana di superficie, Rfi apre allo studio di fattibilità

