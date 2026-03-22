Meteo la primavera si fa attendere oggi domenica 22 marzo | tempo instabile sull'Italia torna anche la neve

Oggi, domenica 22 marzo, l'Italia si trova sotto un cielo instabile con condizioni meteorologiche variabili su tutto il territorio. Le previsioni segnalano piogge e temperature in calo, mentre in Valle d'Aosta torna anche la neve. La primavera, quindi, fatica ad arrivare, con il maltempo che interessa principalmente le regioni del Nord e del Centro.

Tempo instabile su tutta l'Italia per oggi, domenica 22 marzo. La primavera si fa attendere con maltempo tra Nord e Centro e neve in Valle d'Aosta. Le previsioni meteo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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