Il meteo prevede un ritorno del freddo al Centro-Sud, con temperature più basse rispetto alle settimane precedenti. La neve è attesa sull’Appennino a quote di 600-700 metri, mentre il tempo si presenta instabile nel Meridione. La situazione climatica si stabilisce dopo un periodo di caldo anomalo, con venti che rafforzano il clima più freddo.

Dopo un periodo di caldo anomalo rispetto alle medie stagionali tornano il freddo e il vento anche al Centro-Sud, portando la neve sull'Appennino fino a 600-700 metri. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. «Nella giornata di oggi - afferma - sono attese piogge diffuse su tutta la fascia adriatica e ancora maltempo al Sud. Imbiancate localmente fino a 600-700 metri di quota l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e il Molise». Il vento soffierà forte da Nord e Nord-Est (Bora, Grecale e Tramontana) rendendo agitati i mari esposti e riportando condizioni pienamente invernali. Le temperature percepite risulteranno nettamente inferiori a quelle reali. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meteo, torna il freddo anche al Centro-Sud: neve fino a 600-700 metri. Tempo instabile al Meridione

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