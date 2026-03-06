Oltre 250 studenti alla corsa campestre Chieti Schools Cross Challenge dell' istituto comprensivo 3

Oltre 250 studenti hanno preso parte alla corsa campestre “Chieti Schools Cross Challenge”, tenutasi lo scorso 27 febbraio allo stadio “G”. L'evento, organizzato dall'istituto comprensivo 3, ha visto coinvolti studenti di diverse scuole della zona, che si sono sfidati su un percorso dedicato alla resistenza e alla velocità. La manifestazione si è svolta in un clima di entusiasmo e partecipazione.

L'iniziativa ha trasformato la mattinata in una grande festa dello sport, capace di unire studenti, docenti e famiglie all'insegna del movimento, della condivisione e dei valori educativi