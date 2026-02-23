Corsa campestre | al Cross di Colorina show dei gemelli Steffanoni

I gemelli Steffanoni si distinguono alla corsa campestre di Colorina a causa della loro grande velocità. La gara, organizzata dalla 2002 Polis Colorina Sondrio, attira molti appassionati grazie al percorso vario e alle ottime condizioni. La presenza dei fratelli, noti per le loro performance, ha aggiunto un tocco di spettacolo alla competizione. La mattina si è conclusa con un ristoro abbondante per tutti i partecipanti. La gara si è conclusa con entusiasmo e tanti sorrisi.

Correre a Colorina è sempre speciale. Vuoi per la capacità organizzativa della 2002 Polis Colorina Sondrio, nata dalla fusione di 2002 Marathon Club e Polisportiva Colorina, vuoi per la generosità del ristoro finale che sembra il buffet di un hotel 4 stelle, vuoi per il percorso sempre vario, quest'anno pure con una spruzzatina di neve, che passa intorno al suggestivo laghetto, vuoi per il calore che ogni atleta riceve all'arrivo. Tutto questo ha reso la seconda prova del Campionato provinciale di società Fidal Sondrio ancora più partecipata della prima svoltasi settimana scorsa a Dubino. Ieri, domenica 22 febbraio erano complessivamente al via 500 atleti provenienti da tutta la provincia di Sondrio e dalla Valsassina.