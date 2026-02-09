Nocera Superiore fissato il taglio del nastro del nuovo Poliambulatorio del Distretto Sanitario 60

Questa mattina si è ufficialmente annunciato che l’inaugurazione del nuovo Poliambulatorio del Distretto Sanitario 60 a Nocera Superiore si terrà giovedì 12 febbraio alle 11. L’evento si svolgerà in via Nicotera 37, nella zona di Materdomini. La struttura sarà aperta al pubblico e pronta a offrire nuovi servizi sanitari alla comunità locale.

E' stata fissata per giovedì 12 febbraio, l'inaugurazione del nuovo Poliambulatorio del Distretto Sanitario 60 a Nocera Superiore: appuntamento alle ore 11 in via Nicotera 37, in località Materdomini. Si tratta di un risultato importante per il territorio e per i servizi sanitari a disposizione.

