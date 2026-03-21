Nel 2025, i prezzi delle abitazioni sono aumentati complessivamente del 4,0%. A Milano, l'incremento è stato il più contenuto dal 2018, mentre a Roma si è registrata un'impennata significativa. Le variazioni si sono concentrate su due segmenti principali: le case già esistenti e quelle di nuova costruzione, con differenze evidenti tra le aree metropolitane.

Il 2025 si è chiuso con i prezzi delle abitazioni in aumento del 4,0%. Ma il risultato è il frutto di due dinamiche diverse: mentre le case esistenti fanno registrare un incremento del 4,7%, quelle nuove avanzano di appena lo 0,6%. A pesare in particolare è stato l’ultimo trimestre dell’anno con un valore tendenziale (differenza con lo stesso periodo del 2024) finito su valori negativi (-1,2%): è la prima volta che accade negli ultimi otto anni. La fotografia è fornita dall’ Istat che, come di consueto con l’Ipab (indice dei prezzi delle abitazioni), offre un approfondimento sui grandi Comuni: a Roma si registra il balzo più consistente (+5,1%), mentre Milano è in decelerazione con il 3,3%, valore più basso dal 2018. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Prezzi case, per Milano la crescita più bassa dal 2018. Impennata a Roma

Articoli correlati

Leggi anche: Case sempre più care a Roma: prezzi crescono del 7%, impossibile affittare con un solo stipendio

Case, la Tuscia conquista gli stranieri: crescita record grazie a borghi, qualità della vita e prezziViterbo rimane una delle località più richieste per la ricerca di case, come analizzato in precedenza.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Prezzi case

Temi più discussi: Prezzi delle case, il record a Portofino con 22.900 euro al metro quadro (e a Milano si arriva a 21 mila): le ultime quotazioni; La classifica delle vie più (e meno) care di Milano: le tre piazze d'oro e le strade a soli 2.300 euro al metro; Casa, il vero plus è il terrazzo: a Milano vale fino a 433 euro in più al metro quadro; Istat, nel 2025 i prezzi delle case crescono del 4%.

Prezzi case, per Milano la crescita più bassa dal 2018. Impennata a RomaNell’ultimo trimestre dell’anno i prezzi delle abitazioni nuove hanno registrato valori negativi: è la prima volta che accade in otto anni ... ilsole24ore.com

Case: nel 2025 prezzi aumentati del 4% | Istat: A Milano e Roma gli aumenti maggiori, superiori al 5%Case, nel 2025 i prezzi sono cresciuti del 4 per cento: secondo l'Istat, tra Roma e Milano si sono registrati gli aumenti maggiori ... ilsussidiario.net

Mi Manda Rai Tre. . AFFITTI FUORI CONTROLLO: CASE DA INCUBO E PREZZI ALLE STELLE Trovare una casa in affitto è diventato una vera corsa a ostacoli. Non solo per i canoni sempre più alti, ma anche per la difficoltà di trovare alloggi dignitosi. Sul mer facebook

Istat, nel 2025 i prezzi delle case crescono del 4% x.com