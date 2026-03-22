Domenica 5 aprile, in piazza Ganganelli e zone limitrofe a Santarcangelo, si svolgerà il mercatino d’antiquariato La casa del tempo, come ogni prima domenica del mese. L’evento si terrà dalle 9 alle 19, senza variazioni rispetto alla consueta programmazione. Confesercenti ha dichiarato che questa iniziativa attirerà visitatori e turisti anche durante il giorno di Pasqua.

Santarcangelo non cambia calendario, nemmeno per Pasqua. Domenica 5 aprile il mercatino d’antiquariato La casa del tempo si terrà regolarmente, come ogni prima domenica del mese, dalle 9 alle 19 in piazza Ganganelli e dintorni. Il Comune ha dato il via libera agli organizzatori, per poter garantire la continuità dell’evento. La delibera è stata firmata in questi giorni. La casa del tempo si svolgerà normalmente perché coincide con la sua cadenza abituale, evitando così interruzioni. "È importante mantenere la regolarità – spiega Massimo Berlini, responsabile di Confesercenti Santarcangelo – Gli operatori sono abituati e non avrebbe senso far saltare una data. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mercatino d’antiquariato nel giorno di Pasqua. Confesercenti: "Sarà un’attrazione per i turisti"

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