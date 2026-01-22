Emporium | mercatino d' antiquariato in Piazza Savonarola

Emporium, il mercatino d'antiquariato in Piazza Savonarola a Firenze, offre l’opportunità di scoprire oggetti d’epoca e pezzi unici. Un appuntamento dedicato agli appassionati di collezionismo e al fascino del passato, in un ambiente autentico e ricco di storia. Un’occasione per passeggiare tra bancarelle e trovare pezzi ricercati, in un contesto cittadino che valorizza il patrimonio e la tradizione.

Il capoluogo toscano si prepara ad accogliere un appuntamento imperdibile per gli amanti del collezionismo e del gusto rétro. Sabato 24 gennaio 2026, la suggestiva cornice di Piazza Savonarola a Firenze si trasforma in un salotto a cielo aperto grazie a Emporium, la mostra mercato dedicata.

