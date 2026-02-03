L’evento Judo for Lilith Raccolti e donati 5mila euro

Si è svolto ieri a Fucecchio il secondo Trofeo "Judo for Lilith", manifestazione sportiva che ha visto la partecipazione di circa 400 piccoli judoka, organizzata dall’Asd Judo Kodokan Empoli a sostegno del Centro Aiuto Donna Lilith di Empoli. All’evento hanno preso parte il senatore Dario Parrini e l’amministrazione comunale di Fucecchio, con la sindaca Emma Donnini e gli assessori, a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa e del valore sociale dello sport come strumento di solidarietà e sensibilizzazione. La giornata si è trasformata in una vera festa per i giovani atleti e le loro famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

