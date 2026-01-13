Obiezione alle spese militari oltre 200 adesioni e 5mila euro raccolti per Srebrenica
Oltre 200 persone si sono unite per opporsi alle spese militari e sostenere Srebrenica, raccogliendo oltre 5.000 euro. Attualmente, la spesa per il riarmo supera i 32 miliardi di euro, con un incremento del 20% rispetto alle recenti leggi di bilancio. Questa iniziativa mira a sensibilizzare sull'importanza di un uso più equilibrato delle risorse pubbliche.
“La spesa per il riarmo supera i 32 miliardi di euro e aumenta di oltre il 20% rispetto alle ultime due leggi di bilancio. Nel 2026 arriverà a 32,4 miliardi, con una crescita di oltre 1,1 miliardi rispetto al 2025. In dieci anni la spesa militare è cresciuta di 12,5 miliardi (+63,8%). Mai come. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
