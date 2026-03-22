Medagliere Mondiali indoor atletica 2026 | Italia da sogno! È prima davanti agli USA!

I Mondiali Indoor di atletica del 2026 si sono svolti a Torun, in Polonia, dal 20 al 22 marzo. Durante la competizione, l’Italia si è posizionata al primo posto nel medagliere, superando gli Stati Uniti. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni, con gare intense e record stabiliti. La gara si è conclusa con questa classifica ufficiale delle medaglie.

I Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. La rassegna iridata al coperto rappresenta l’evento più importante della stagione e si preannuncia altamente appassionante, con la messa in palio di 27 titoli (tredici maschili, tredici femminili, uno misto). L’Italia si è presentata all’appuntamento con grandi ambizioni grazie ad alcune punte di diamante come Mattia Furlani e Larissa Iapichino (salto in lungo), Zaynab Dosso (60 metri), Nadia Battocletti (3000 metri), Leonardo Fabbri (getto del peso), Andy Diaz e Andrea Dallavalle (salto triplo). Di seguito il medagliere dei Mondiali Indoor 2026 di atletica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Medagliere Mondiali indoor atletica 2026: Italia da sogno! È prima davanti agli USA! Articoli correlati Medagliere Mondiali indoor atletica 2026: Italia da sogno! E’ prima davanti agli USA!I Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. L’Italia può vincere il medagliere ai Mondiali indoor di atletica? Sfida agli USA con tre assi nell’ultima giornata!L’Italia svetta in testa al medagliere dei Mondiali Indoor 2026 di atletica al termine della seconda giornata grazie ai tre ori conquistati nel giro... Una raccolta di contenuti su Medagliere Mondiali Temi più discussi: Campionati del mondo indoor di atletica 2026: tutte le medaglie dell’Italia; Il medagliere dei Mondiali indoor di atletica di Torun; Medagliere Mondiali indoor atletica 2026: Italia da sogno! È prima davanti agli USA!; Medagliere completo: l'Italia guarda tutti dall'alto con tre ori. Medagliere Mondiali indoor atletica 2026: Italia da sogno! È prima davanti agli USA!I Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. La rassegna iridata al coperto rappresenta l'evento più ... oasport.it L’Italia può vincere il medagliere ai Mondiali indoor di atletica? Sfida agli USA con tre assi nell’ultima giornata!L'Italia svetta in testa al medagliere dei Mondiali Indoor 2026 di atletica al termine della seconda giornata grazie ai tre ori conquistati nel giro di ... oasport.it MONDIALI DI ATLETICA LEGGERA INDOOR - TORUN 2026 Nadia e Zaynab: donne dorate!! Siamo in testa al medagliere! Non è più un sogno. È una solida realtà! A Torun, in Polonia, l'Italia dell'atletica conquista due meravigliose medaglie d'oro! Za facebook L’Italia può vincere il medagliere ai Mondiali indoor di atletica Sfida agli USA con tre assi nell’ultima giornata! - x.com