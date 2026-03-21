Ai Mondiali Indoor di atletica 2026, che si svolgono a Torun dal 20 al 22 marzo, l’Italia si posiziona in testa alla classifica medaglie, davanti agli Stati Uniti. La competizione coinvolge atleti provenienti da tutto il mondo, con diverse discipline sul programma. La squadra italiana ha conquistato più medaglie rispetto alle altre nazioni, portando a casa risultati significativi nel corso della rassegna.

I Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. La rassegna iridata al coperto rappresenta l’evento più importante della stagione e si preannuncia altamente appassionante, con la messa in palio di 27 titoli (tredici maschili, tredici femminili, uno misto). L’Italia si è presentata all’appuntamento con grandi ambizioni grazie ad alcune punte di diamante come Mattia Furlani e Larissa Iapichino (salto in lungo), Zaynab Dosso (60 metri), Nadia Battocletti (3000 metri), Leonardo Fabbri (getto del peso), Andy Diaz e Andrea Dallavalle (salto triplo). Di seguito il medagliere dei Mondiali Indoor 2026 di atletica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Medagliere Mondiali indoor atletica 2026: Italia da sogno! E’ prima davanti agli USA!

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