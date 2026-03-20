Il Napoli ha ottenuto una vittoria per 1-0 in trasferta contro il Cagliari, portando a quattro le vittorie consecutive. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione sul campo, mantenendo la sua serie positiva e rafforzando la posizione in classifica. La partita si è conclusa con un risultato stretto, ma decisivo, che ha permesso ai partenopei di consolidare il loro cammino senza particolari problemi.

Partita sporca ma dominata. Secondo posto in classifica. Gol di McTominay e una riflessione sul murales del Napoli di tutti i tempi. A Napoli i tifosi amano i calciatori che perdono Db Milano 11012026 - campionato di calcio serie A Inter-Napoli foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: esultanza gol Scott McTominay Le vittorie consecutive passano a quattro. E per una notte il Napoli torna al secondo posto e allunga a più nove sulla Juventus che è quinta. Come previsto, quella di Cagliari è stata una partita ostica e il Napoli l’ha affrontata sia con esperienza sia con la necessaria determinazione agonistica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli passa 1-0 a Cagliari da grande squadra e si chiede: conviene vincere? A Napoli se vinci, vieni dimenticato

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Il Napoli ha appena battuto il Cagliari per 1-0. E non è affatto un caso se, da quando sta recuperando i titolari, non perde più. Sono quattro vittorie consecutive. È arrivato il secondo posto in classifica, anche se con una partita in più. Bisogna essere onesti: sen - facebook.com facebook

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