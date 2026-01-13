Ceccherini | Ho visto il Milan in difficoltà perciò per lo scudetto dico Inter e Napoli

Nicolò Ceccherini ha commentato la corsa allo scudetto, evidenziando le difficoltà del Milan di Massimiliano Allegri. Attraverso le sue dichiarazioni a TMW Radio, ha espresso fiducia nelle possibilità di Inter e Napoli di conquistare il titolo, analizzando la situazione attuale della competizione e i punti di forza delle squadre in lizza.

