Ceccherini | Ho visto il Milan in difficoltà perciò per lo scudetto dico Inter e Napoli

Nicolò Ceccherini ha commentato la corsa allo scudetto, evidenziando le difficoltà del Milan di Massimiliano Allegri. Attraverso le sue dichiarazioni a TMW Radio, ha espresso fiducia nelle possibilità di Inter e Napoli di conquistare il titolo, analizzando la situazione attuale della competizione e i punti di forza delle squadre in lizza.

A parlare della lotta scudetto, parlando anche del Milan di Massimiliano Allegri, è stato Nicolò Ceccherini: le sue parole ai microfoni di TMW radio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

