Funerali di Umberto Bossi Salvini si presenta con la camicia verde e viene contestato | Mollala Applausi per Zaia e Meloni

Durante i funerali di Umberto Bossi a Pontida, Matteo Salvini è stato contestato da alcuni militanti del Partito popolare per il Nord, che gli hanno gridato “Mollala”. Salvini si è presentato indossando una camicia verde, mentre sono stati accolti con applausi sia Luca Zaia che Giorgia Meloni. La manifestazione si è svolta alla presenza di diverse figure politiche e supporter del leader leghista.

“ Molla la camicia verde, vergogna “. Così alcuni militanti del Partito popolare per il Nord, promosso dall’ex ministro leghista Roberto Castelli, hanno accolto Matteo Salvini al suo arrivo a Pontida per i funerali di Umberto Bossi. Per l’occasione il vicepremier ha indossato una camicia verde sotto la giacca. Dettaglio che non è piaciuto ad alcuni militanti storici della Lega che rimproverano a Salvini di aver tradito la battaglia per il Nord. Mentre Salvini saliva i gradini nella piazza dove si affaccia l’abbazia di San Giacomo hanno scandito cori: “ Bossi, Bossi “. Qualcuno ha urlato anche “ vergogna “. Applausi invece all’arrivo della premier Giorgia Meloni, accolta anche da cori inneggianti a favore della Secessione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Funerali di Umberto Bossi, Salvini si presenta con la camicia verde e viene contestato: “Mollala”. Applausi per Zaia e Meloni Articoli correlati I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al “Senatùr”. Salvini contestato, applausi a Zaia. La direttaPontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – Il popolo lumbard si ritrova questa mattina a Pontida per l’ultimo saluto al suo “capo”. I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al “Senatùr”, Salvini contestato al suo arrivo, applausi a Zaia. La direttaPontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – Il popolo lumbard si ritrova questa mattina a Pontida per l’ultimo saluto al suo “capo”. Aggiornamenti e notizie su Funerali di Umberto Bossi Salvini si... Temi più discussi: Pontida si prepara all'addio a Bossi, un funerale di popolo; I funerali di Umberto Bossi domenica a Pontida; Umberto Bossi, i funerali del fondatore della Lega Nord si terranno domenica a Pontida; Bossi, il funerale domenica 22 a Pontida. I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al Senatùr, Salvini contestato al suo arrivo, applausi a Zaia. La direttaA partire dalle 12 le esequie nel monastero di San Giacomo Maggiore. Migliaia di militanti si stringono attorno alla moglie e ai figli del carismatico fondatore e leader indiscusso venuto a mancare ve ... ilgiorno.it A Pontida i funerali di Umberto Bossi, folla di militanti della Lega. Cori contro SalviniMolla la camicia verde, vergogna è la frase che hanno urlato alcuni militanti del Partito popolare per il Nord. All'arrivo un applauso per l'ex presidente Veneto, Zaia. C'è anche il ministro Giorget ... rainews.it «Vergogna», Salvini contestato ai funerali di Umberto Bossi. La camicia verde fa scattare gli ex leghisti: parte il coro contro di lui x.com A Pontida i funerali di Umberto Bossi, coro contro Salvini: "Molla la camicia verde, vergogna" #ANSA facebook