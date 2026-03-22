Una coppia ha concluso il proprio matrimonio dopo soli tre minuti, quando la sposa ha richiesto l’annullamento in seguito a un commento offensivo da parte del neo marito. Dopo aver pronunciato i voti nuziali, l’uomo ha definito la consorte “stupida”, provocando l’immediata reazione della donna che ha deciso di porre fine all’unione appena celebrata. Il matrimonio di una coppia si è concluso in modo da battere ogni record, durando appena tre minuti, dopo che lo sposo ha deriso la sposa mentre uscivano dalla cerimonia. Terminate le formalità legali, i novelli sposi si stavano voltando per lasciare il tribunale, ma la sposa è inciampata. Secondo quanto riportato dal Daily Star, lo sposo ha reagito chiamandola stupida per essere caduta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Matrimonio lampo: si sposano e dopo 3 minuti divorziano. Sotto accusa un commento brutale dell’ormai ex

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