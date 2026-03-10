Rai sotto accusa | commento su Martina Miliddi cancellato dopo le critiche

Dopo la puntata dell’8 marzo del programma condotto da Stefano De Martino, è stato pubblicato un commento su Rai che ha suscitato reazioni negative online. In seguito alle numerose critiche, il commento riguardante Martina Miliddi è stato cancellato. La vicenda ha attirato l’attenzione sui contenuti condivisi sui canali ufficiali dell’emittente.

Un post pubblicato dopo la puntata dell'8 marzo del programma condotto da Stefano De Martino accende le critiche online. Nel mirino la didascalia del video con la ballerina Martina Miliddi. La Rai finisce di nuovo al centro delle polemiche per un video condiviso sulle pagine ufficiali di Rai 1 e RaiPlay ha scatenato critiche per una didascalia ritenuta sessista nei confronti della ballerina Martina Miliddi. Il post è stato rimosso poco dopo, ma la cancellazione non è bastata a fermare le contestazioni degli utenti. Di seguito la ricostruzione della vicenda. Polemiche per un post social della Rai su Martina Miliddi Nuova bufera social per la Rai. Il 9 marzo la Rai pubblica su Instagram una clip del balletto di Martina Miliddi con una didascalia: «Queste immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità e il vostro apparato cardiorespiratorio». Dopo poche ore, però, sparisce dai social Rai.