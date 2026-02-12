Si sposano Secondo matrimonio per l’ex pilota | la notizia dopo il coming out

Dopo aver fatto coming out quasi due anni fa, l’ex pilota si sposa di nuovo. La notizia arriva a sorpresa, a pochi mesi dalla decisione di condividere pubblicamente la sua storia e la relazione che aveva nascosto fino a quel momento. Ora, si prepara a vivere un altro passo importante.

Quasi due anni dopo aver scelto di raccontare pubblicamente il coming out e la propria relazione, il famoso si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua vita privata. L’ex pilota di Formula 1, fratello minore di un campione, sarebbe pronto a pronunciare il fatidico sì. A rilanciare l’indiscrezione è il quotidiano tedesco Bild, secondo cui la coppia avrebbe già pianificato tutto nei dettagli per una cerimonia prevista a maggio, nella cornice esclusiva di Saint-Tropez, nel sud-est della Francia. La notizia arriva dopo un percorso personale che lui aveva deciso di condividere apertamente nel 2024, sorprendendo parte del pubblico e del mondo sportivo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

