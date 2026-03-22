match chiave la recanatese a caccia della svolta

La Recanatese si prepara per un match considerato cruciale in una stagione complicata, caratterizzata da molte sfide e poche certezze. La partita viene spesso descritta come un momento decisivo, anche se i risultati finora non hanno portato a cambiamenti significativi. In questa occasione, si attende un incontro che potrebbe rappresentare una svolta, anche se la squadra non ha ancora trovato la continuità desiderata.

Un numero imprecisato di volte, in questa travagliatissima stagione, abbiamo presentato la partita che attende la Recanatese come determinante per una possibile svolta che tuttavia non c’è mai davvero stata. Sulla carta un ragionamento simile lo potremmo fare anche per il match odierno al "Tubaldi" contro il Giulianova, squadra che invece, con feroce determinazione, è riuscita, quasi matematicamente, a tirarsi fuori dai guai. Oggettivamente, analizzando il ruolino di marcia delle due compagini, accomunate dagli stessi colori sociali, c’è davvero poco da sperare. I leopardiani hanno vinto in casa appena due volte e l’ultimo successo risale a più di quattro mesi fa contro un Chieti che si presentò, in quell’occasione, nel bel mezzo di una bufera societaria peraltro mai completamente risolta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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