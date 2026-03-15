il braccio di ferro partita chiave per la recanatese

La Recanatese si prepara alla partita contro il Castelfidardo senza tre giocatori convocati. Tra i convocati di Giovanni Pagliari, infatti, non ci sono Mordini, Capanni e Nanapere, che erano stati messi in dubbio a causa di problemi fisici. La formazione sarà quindi priva di questi elementi, in una sfida considerata decisiva per le sorti della squadra.

Tutto come ampiamente previsto. Tra i convocati di Giovanni Pagliari non ci sono i tre acciaccati che erano dati in dubbio e dunque la Recanatese si presenterà a Castelfidardo priva di Mordini, Capanni e Nanapere. Sono assenze pesanti ma soprattutto il forfait dell’attaccante nigeriano, ex di turno e giocatore in grado di spostare gli equilibri, potrebbe farsi sentire viste le sue capacità di rendersi insidioso negli spazi aperti e dunque nelle ripartenze, fattore che in trasferta può fare la differenza. Il tecnico giallorosso quindi, salvo sorprese dell’ultim’ora, dovrebbe riproporre lo stesso undici iniziale visto contro l’UniPomezia con... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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