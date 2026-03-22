Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, ha espresso chiaramente la sua opinione sulla corsa allo scudetto, definendola una

Calciomercato Genoa, blitz per Tonoli del Modena: fari puntati sul difensore! C’è il prezzo per l’estate Mercato Inter, piovono conferme su Andrey Santos: è un vecchio pallino dei dirigenti nerazzurri! L’aggiornamento di Romano e cosa può accadere in estate Thuram Inter, il feeling col gol preoccupa! Chivu si aspettava da lui e anche Ausilio ora valuta la cessione Massimo Mauro non ha dubbi: «La rimonta scudetto sull’Inter è fantascienza! Sulle squadre coinvolte nella corsa Champions.» Fabregas a Dazn: «Oggi sarà una partita diversa e vi spiego perché. Diao titolare al posto di Baturina? Ecco il motivo» Pisa, Hiljemark prima del Como: «Loro giocano per la Champions, ecco che partita servirà. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Biasin ammette: «Ecco perchè a inizio anno avevo dubbi sull’Inter. Corsa scudetto? Penso questa cosa»di Redazione Inter News 24Biasin, noto giornalista tifoso dell’Inter, ha analizzato il momento dei nerazzurri dopo l’ultimo turno di campionato In un...

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Massimo Mauro: "Napoli, peccato. Con l’Inter era la più forte, o comunque allo stesso livello. Ma ha perso un esercito di giocatori — e non certo qualunque: De Bruyne, Anguissa, a tratti Lobotka, Lukaku per sei mesi, Di Lorenzo, Neres, Rrahmani e altri ancora. facebook

Massimo Mauro: prima i bambini imitavano le esultanze, ora replicano le sceneggiate causate dal Var x.com