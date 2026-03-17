Il giornalista e tifoso dell’Inter ha spiegato che all’inizio dell’anno aveva dubbi sulla squadra, parlando di una possibile corsa scudetto. Dopo l’ultimo turno di campionato, Biasin ha condiviso un’analisi sullo stato attuale dei nerazzurri, offrendo il suo punto di vista senza ulteriori approfondimenti. La sua riflessione si concentra sull’andamento della squadra in questa fase della stagione.

Inter News 24 Biasin, noto giornalista tifoso dell’Inter, ha analizzato il momento dei nerazzurri dopo l’ultimo turno di campionato. In un intervento a Radio CRC, il giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato il momento dell’ Inter all’indomani del pareggio con l’Atalanta. Nonostante le polemiche arbitrali abbiano condizionato il clima a San Siro, Biasin ha sottolineato la forza della capolista, che resta salda a 68 punti con un vantaggio rassicurante sulle inseguitrici. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – «Il Napoli ha accorciato le distanze sull’Inter, ma il risultato all’Olimpico dell’altra sera ha dato una mano ai nerazzurri che sembrano solidi e, al netto del calo fisiologico che ha avuto nell’ultimo mese, la distanza di 8 punti è abbastanza rassicurante. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biasin ammette: «Ecco perchè a inizio anno avevo dubbi sull’Inter. Corsa scudetto? Penso questa cosa»

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