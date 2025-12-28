Marotta il dirigente simbolo dell’Inter moderna | il percorso del presidente nerazzurro

Giuseppe Marotta rappresenta una figura fondamentale nel panorama calcistico italiano, con un percorso che lo ha portato dalla Sampdoria alla Juventus e infine all’Inter, dove ricopre un ruolo di rilievo come presidente e dirigente di riferimento. La sua esperienza e competenza sono state determinanti nel definire le strategie e il successo delle sue squadre, consolidando la sua posizione come uno dei protagonisti più influenti del calcio contemporaneo.

