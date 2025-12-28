Marotta il dirigente simbolo dell’Inter moderna | il percorso del presidente nerazzurro

Giuseppe Marotta rappresenta una figura fondamentale nel panorama calcistico italiano, con un percorso che lo ha portato dalla Sampdoria alla Juventus e infine all’Inter, dove ricopre un ruolo di rilievo come presidente e dirigente di riferimento. La sua esperienza e competenza sono state determinanti nel definire le strategie e il successo delle sue squadre, consolidando la sua posizione come uno dei protagonisti più influenti del calcio contemporaneo.

Inter News 24 Marotta, dalla Samp alla Juventus fino alla presidenza nerazzurra: il profilo dell’uomo chiave di viale della Liberazione!. Beppe Marotta, nato a Varese il 25 marzo 1957, è uno dei dirigenti più influenti del calcio italiano. La sua carriera si è sviluppata attraverso un percorso lungo e strutturato, costruito su risultati sportivi, sostenibilità economica e una visione manageriale riconosciuta anche a livello internazionale. Dopo le prime esperienze dirigenziali, come riporta la Gazzetta dello sport, Marotta si afferma definitivamente alla Sampdoria, dove contribuisce a un ciclo di grande stabilità e competitività. 🔗 Leggi su Internews24.com

