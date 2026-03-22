Mario Biondi | Io so cos’è il potere della voce

Mario Biondi afferma che tutto inizia dalla voce, non solo come elemento musicale ma come potenza capace di influenzare le emozioni delle persone e accompagnare i momenti più significativi della vita. La sua esperienza si concentra sull'importanza di questa capacità e sul ruolo che la voce ricopre nel suo percorso artistico e personale.

Per Mario Biondi tutto parte dalla voce. Non solo come strumento musicale, ma come forza capace di entrare nella vita delle persone, modificarne gli umori, accompagnarne i momenti più intensi. Non è un caso che le sue corde vocali siano oggi al centro di due esperienze diverse ma complementari: il nuovo disco Prova d’autore, e il doppiaggio nell’ultimo film di Gus Van Sant, Il filo del ricatto. «Ho prestato la mia voce a Fred Temple, speaker radiofonico che fa da mediatore con un uomo di Indianapolis che nel 1977 prende in ostaggio il figlio del presidente di una compagnia di prestiti». Il film racconta una storia realmente accaduta, quella di un deejay che prova a salvare una vita affidandosi unicamente alla forza della parola trasmessa via radio» racconta Biondi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mario Biondi: «Io so cos’è il potere della voce» Articoli correlati Mario Biondi annuncia “Prova d’autore”, il suo primo album in italianofoto di Cettii LipariCATANIA – Quest’anno Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia un traguardo... Leggi anche: Mario Biondi, 20 anni di carriera: il concerto a San Giusto Cicalone ha una Fashowpinion Ecco cosa è successo davvero | RUVIDO 282 Una raccolta di contenuti su Mario Biondi Mario Biondi: «Io so cos’è il potere della voce»Per Mario Biondi tutto parte dalla voce. Non solo come strumento musicale, ma come forza capace di entrare nella vita delle persone, modificarne gli umori, accompagnarne i momenti più intensi. Non è u ... panorama.it Mario Biondi: Io, gigante terrone al Nord, non sfoggio i muscoli ma la mia voceE’ stata una scoperta. Venivo da una scuola musicale che cantava tutto con la voce tenorile. Mio padre era un tenore, come pure gli artisti di riferimento degli anni ’80 e io mi sforzavo di ... quotidiano.net