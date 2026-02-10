Buffon esalta Yildiz | Al momento è al livello ultra-raro Può diventare una leggenda della Juve ma deve vincere questo trofeo

Gianluigi Buffon ha parlato di Ozan Yildiz, sottolineando che il talento turco è al livello più alto che si possa vedere al momento. Il portiere storico della Juve ha detto che il giovane può diventare una leggenda del club, ma solo se riuscirà a conquistare la Champions. Buffon ha elogiato il potenziale di Yildiz, che potrebbe fare la differenza se vincerà il trofeo più ambito.

Buffon ai microfoni di Dazn ha esaltato Yildiz confermando come il turco può diventare una leggenda della Juve vincendo la Champions. Il dibattito sul futuro della Juventus e sulla rinascita del progetto bianconero non può prescindere dal giudizio di chi ha scritto la storia di questo club. Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale, è intervenuto per analizzare l’impatto di Kenan Yildiz ai microfoni di Dazn. Per descrivere il potenziale di Yildiz, Buffon ha scelto di attingere al mondo del collezionismo, identificando nel fantasista bianconero un pezzo unico e preziosissimo. La naturalezza con cui il classe 2005 si è preso la scena a Torino ha impressionato lo storico portiere, convinto che il club abbia tra le mani un diamante purissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

