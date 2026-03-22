La 31ª edizione della maratona di Roma si è conclusa con la vittoria del keniano Asbel Rutto, che ha già trionfato nel 2024, mentre la connazionale Pascaline Kibiwot Jelagat si è aggiudicata la gara femminile dell'evento Acea Run Rome The Marathon. La corsa ha visto la partecipazione di circa 20.000 atleti provenienti da tutto il mondo.

AGI - La 31ma edizione della maratona di Roma ha confermato il dominio keniano: tra i 20mila 'runners' della gara agonistica si è imposto Asbel Rutto, già vincitore nel 2024, mentre la connazionale Pascaline Kibiwot Jelagat è stata la più veloce tra le donne nell' Acea Run Rome The Marathon. Per Rutto decisivo lo strappo del 24enne al 38mo chilometro di gara che gli ha permesso di chiudere in due ore, sei minuti e 31 secondi, quattro in meno dell'esperto connazionale Henry Tukor Kichana, l'ultimo ad arrendersi con 2:06:35. Completa il podio l'etiope Lencho Tesfaye Anbesa (2:07:43). Rutto ha sfiorato il suo record della gara di 2:06:24 mentre Luca Parisi, miglior italiano, è arrivato 16mo con 2:22:44. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Maratona di Roma: trionfa il Kenya, è record di atleti

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