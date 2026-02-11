La Maratona di San Valentino si terrà domenica a Terni, con oltre 50 paesi rappresentati. Gli organizzatori dell’Amatori Podistica Terni annunciano che l’evento porterà un indotto economico di 500mila euro. La collaborazione decennale con Acea Ambiente garantisce un’attenzione speciale a sport e sostenibilità. La presentazione ufficiale si è svolta a Palazzo Spada.

Presentata a Palazzo Spada la Maratona di San Valentino 2026, in programma domenica. "Oltre 50 nazioni rappresentate, un indotto economico di 500mila euro e una partnership decennale con Acea Ambiente: sport, sostenibilità e identità al centro dell’evento – spiegano gli organizzatori dell’Amatori podistica Terni –. L’edizione 2026 si preannuncia da record. Una partecipazione in costante crescita, con atleti provenienti da numerose regioni italiane e da oltre 50 nazioni: Spicca la Francia, prima delegazione estera con circa 80 iscritti. La forte attrattività internazionale dell’evento si riflette direttamente sull’economia locale: le strutture ricettive risultano già prossime al sold out e l’indotto economico stimato per il weekend della manifestazione è di circa 500mila euro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco la Maratona di San Valentino. Atleti da 50 Paesi e indotto record

Approfondimenti su San Valentino Marathon

La maratona di San Valentino a Terni ha superato ogni aspettativa.

Ultime notizie su San Valentino Marathon

