La trentunesima edizione della maratona di Roma ha confermato il dominio keniano: tra i ventimila corridori della gara agonisticasi è imposto Asbel Rutto, già vincitore nel 2024, mentre laconnazionale Pascaline Kibiwot Jelagat è stata la più veloce tra le donnenell’Acea Run Rome The Marathon. L’edizione 2026 della maratona ha fatto registrare oltre 36mila iscritti, provenienti da 166 Paesi. Le stime della vigilia indicavano la presenza di oltre 120mila persone, tra corridori, accompagnatori e turisti. Ad aggiudicarsi la maratona di Roma è il kenianoAsbel Rutto, decisivo lo strappo al trentottesimo chilometro di gara che gli hapermesso di chiudere in due ore, sei minuti e trentuno secondi,quattro in meno dell’esperto connazionale Henry Tukor Kichana, l’ultimo ad arrendersi con 2:06:35. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maratona di Roma, il dominio Kenya sui 36mila partecipanti

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E intanto che molti fanno la maratona di Roma...o forse l'hanno già finita.. io faccio il mio lunghetto e per le vie del canale ho incontrato la Giulia Piccolino !!! Due chiacchiere un abbraccio e via che si riparte perchè a me viene freddo subito anche se le temp facebook

Maratona di Roma, vittoria ai keniani. Rutto per gli uomini Kibiwot per le donne x.com